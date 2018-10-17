Испанская колбаска чорисо завоевывает мир

Среда, 17 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанская колбаска чорисо завоевывает мир

Испанские производители мясных изделий, объединенные в ассоциацию Consorcio del Chorizo Español (CchE), с каждым годом расширяют свое представительство в колбасном мире.

Только за первые шесть месяцев 2018 года объем продукции, выпущенной предприятиями, входящими в консорциум, вырос на 36%, превысив 1 млн кг чорисо, промаркированного этикеткой CchE. В планах ассоциации – произвести за год более 2,1 млн кг колбас (в прошлом году компаниями, входящими в консорциум, было произведено 1,6 млн кг), пишет espanarusa.com.

Главная задача Consorcio del Chorizo Español – продвижение на международных рынках своего бренда, который символизирует высокое качество продукции, говорит о соблюдении многолетних традиций изготовления аутентичных испанских колбас и подтверждает подлинность происхождения продукта.

Уже четвертый год подряд Испанский институт внешней торговли (ICEX) пользуется именно услугами консорциума Chorizo для представления колбас испанского производства на внешних рынках.

Испанские колбасные изделия поставляются во многие страны Европы. Главными потребителями этой продукции в Старом Свете являются Великобритания, Франция, Чехия, Бельгия и Германия.

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