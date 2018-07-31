Испанская медсестра украла 13 тысяч евро с карточек пациентов

Войдя в доверие к нескольких пациентам, женщина незаконным образом потратила 13 тысяч евро с их банковских карт.

Задержанная обслуживала больных на дому, в домах престарелых и больницах, где она работала с пациентами, которые нуждались в особом уходе: пожилыми людьми с тяж лыми болезнями или с ограниченными физическими возможностями. У медработницы был доступ к банковским картам, чем она пользовалась, чтобы оплачивать свои покупки.

Правоохранительные органы в начале 2018 года зафиксировали подозрительные операции по банковским картам людей, находившихся в специальных центрах и медучреждениях, что стало поводом для начала расследования. Родственники некоторых пострадавших также сообщили о том, что из домов исчезали драгоценности и наличные деньги, пишет noticia.ru.

Большинство операций по картам – покупка дорогой одежды, парфюмерии, мобильных телефонов и других элементов «красивой жизни». Со сч та одного из пациентов злоумышленница забронировала для себя недельный отдых на Коста-дель-Соль.

Полиция сообщает, что женщина совершала мошеннические действия по меньшей мере с октября 2017 года. Известно об 11 случаях краж.

Поскольку пожилые люди являются л гкой мишенью для преступников, агенты посещают центры и учреждения по всей Испании, чтобы распространить рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.