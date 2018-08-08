Испанская молодежь осознанно относится к загару

81% испанцев в возрасте от 20 до 29 лет пользуются солнцезащитными средствами, в то время как среди людей старше 60 лет этот показатель составляет 37%.

Туристический портал eDreams провел опрос среди более 13 тысяч путешественников со всего мира. Выяснилось, что испанцы больше других наций заботятся о защите кожи от воздействия солнечных лучей, уступая лишь португальцам. Специальные крема и другие средства защиты используют 92% испанцев и 94% португальцев, пишет noticia.ru.

Опрос выявил различия в подходе к защите от солнца среди разных поколений. 28% молодых людей используют средства с высокой степенью защиты: 50 и выше. 26% выбирают SPF от 30 до 45, 21% – от 15 до 25. Среди людей старшего поколения 41% респондентов заявили, что не наносят защитные средства вовсе. 22% в молодости предпочитали масло для загара, 13% пользовались кремами с SPF 15-25 и лишь 11% выбирали фактор от 30 до 45. Доля миллениалов, которые не используют никаких солнцезащитных средств, составляет всего 7%.

Во время отпуска испанцы в среднем принимают солнечные ванны 2 часа 15 минут ежедневно. По этому показателю Испания оказалась одной из самых «незагорающих» наций, уступив лишь французам, которые проводят под солнцем на 7 минут меньше.