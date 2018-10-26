Испанская молодежь снимает на 40% меньше жилья

Пятница, 26 Октябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испанская молодежь снимает на 40% меньше жилья

На испанском рынке аренды жилья не прекращается рост цен, что сказывается на возможностях жителей страны, в особенности молодежи, снимать квартиры и дома.

Портал о недвижимости Fotocasa сообщает, что в текущем году на 39% меньше молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет сумели или попытались снять жилье.

Портал опубликовал доклад об отношениях молодых испанцев с жильем, основанный более чем на 1700 опросов.

На протяжении последних 20 месяцев цены на аренду превышают показатели 2007-2008 года, в связи с чем почти половина опрошенных молодых людей считает, что ситуация приближается к новому пузырю на рынке недвижимости.

Fotocasa отмечает непрерывный рост средних цен с 2015 года. В прошлом году также наблюдался самый высокий годовой рост – 9%, пишет noticia.ru.

Больше всего от ситуации на рынке страдают люди в возрасте от 18 до 24 лет, из которых лишь 5% смогли снять квартиру в 2018 году, что на 60% меньше чем годом ранее.

В Каталонии 82% респондентов считают аренду непомерно дорогой, в Мадриде такого мнения придерживаются 75%, в Андалусии – 43%.

Несмотря на подорожание, сделки по покупке недвижимости продолжают расти. Так, уровень активности покупателей в 2018 году сопоставим с прошлогодними результатами, и даже демонстрирует небольшой рост. К тому же эксперты отмечают смену тенденций: все больше молодых людей предпочитают приобретать жилье в собственность, а не арендовать его на длительный срок. 66% респондентов в возрасте до 35 лет считают, что в нынешних условиях выгоднее выплачивать ипотеку, чем платить за аренду.

Приверженцы аренды жилья мотивируют свой выбор тем, что такой формат способствует трудовой мобильности (38%), дает больше свободы и гибкости (34%) и не связан с расходами на обслуживание (17%).

С другой стороны, половина опрошенных молодых людей отмечает, что не может себе позволить купить жилье из-за финансового положения. 22% также заявляют, что не планируют покупать жилье, а 4% не могут получить ипотеку.

Среднестатистический арендатор в Испании – 27-летняя молодая женщина. Средний возраст покупателей составляет 29 лет, и это также преимущественно женщины (69%).

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