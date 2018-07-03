Испанская официантка украла у клиента выигрышный лотерейный билет

Вторник, 03 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанская официантка украла у клиента выигрышный лотерейный билет

Полиция задержала в Саламанке 22-летнюю официантку, которая получила выигрыш по краденому лотерейному билету Bonoloto.

Билет принадлежал местному жителю. Он проверил его в одном из центров Bonoloto в Саламанке и, узнав о выигрыше в 38 833 евро, зашел в кафе, где был постоянным клиентом. Мужчина поделился радостной новостью с сотрудниками заведения и показал им билет с двумя прилагающимися квитанциями. Выйдя из кафе, он обнаружил, что билет пропал. В поисках «лотерейки» мужчина вернулся к официантам, но они заверили, что не видели билет.

После случившегося мужчина решил обратиться в полицию. Он предоставил копию билета, которую ему выдали в центре Bonoloto. Позже мужчина вновь пришел в полицию и сообщил, что одна из официанток кафе угрожала ему и требовала забрать заявление, пишет noticia.ru.

Через некоторое время следователям стало известно о выплате выигрыша. Деньги были обналичены в одном из банков по билету, который совпадал с представленной копией и соответствовал дате розыгрыша - 9 апреля. Задержание состоялось 24 июня.

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