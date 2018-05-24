Испанская станция поможет изучить окружающую среду на Марсе

В задачи данной станции, разработанной Испанским центром астробиологии, будет входить наблюдение за климатическими условиями Красной планеты в течение одного марсианского года. TWINS будет работать синхронно с другой испанской станцией, REMS, которая находится на ровере Curiosity, производящим исследования в движении, пишет espanarusa.com.

Кроме выполнения этой миссии, на новую станцию возлагается поддержка еще одной испанской станции, SEIS, которая является наиболее важной частью проекта и измеряет сейсмическую активность на Марсе. SEIS чрезвычайно чувствительна к колебаниям и вибрациям марсианской поверхности, и даже ветер может оказать влияние на результаты измерений.

Помимо контроля за сейсмометрами, которые благодаря новой технологии будут работать с большей точностью, TWINS дополнит метеорологические данные, ранее собранные REMS. Таким образом NASA рассчитывает получить представление о климатических изменениях на Марсе, освоение которого человечество собирается начать в недалеком будущем.