Испанская технология поможет расшифровать секреты Солнца

Пятница, 31 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанская технология поможет расшифровать секреты Солнца

Два высокотехнологичных устройства, разработанных испанскими учеными, будут установлены на зонде Европейского космического агентства.

В 2020 году он направится к Солнцу для того, чтобы расшифровать секреты нашего светила.

Таким образом Испания внесет свой вклад в создание и оснащения спутника Solar Orbiter, который будет содержать на борту 10 различных аппаратов, созданных участниками проекта из разных стран мира.

В частности, испанцы разработали телескоп SO/PHI, с помощью которого будет произведено исследование магнитного поля Солнца. Данный телескоп весом 30 кг и потребляемой мощностью 30 ватт, включает в себя еще два телескопа, которые позволят увидеть не только весь солнечный диск, но и отдельные его участки в высоком разрешении. Второй аппарат, коронограф METIS, даст возможность вести высокоточные наблюдения за солнечной короной – самой крайней частью нашей звезды, пишет espanarusa.com.

В создании вышеупомянутых аппаратов принимали участие сразу несколько испанских специализированных учреждений: Астрофизический институт Андалусии, Национальный институт аэрокосмической техники, Институт астрофизики Канарских островов, а также Университеты Валенсии и Барселоны и Политехнический университет Мадрида. Спутник Solar Orbiter стартует к Солнцу в феврале 2020 года, своей цели он достигнет через три года и остановится в 42 миллионах километров от звезды. На этом расстоянии он подвергнется воздействию радиации, в 13 раз большей, чем на Земле, и температур свыше 500 ºC. Предполагается, что миссия Solar Orbiter завершится в 2028 году, в результате чего ученые получат принципиально новые данные, объясняющие, почему магнитный цикл Солнца составляет 11 лет.

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