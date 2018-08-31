Испанская технология поможет расшифровать секреты Солнца

В 2020 году он направится к Солнцу для того, чтобы расшифровать секреты нашего светила.

Таким образом Испания внесет свой вклад в создание и оснащения спутника Solar Orbiter, который будет содержать на борту 10 различных аппаратов, созданных участниками проекта из разных стран мира.

В частности, испанцы разработали телескоп SO/PHI, с помощью которого будет произведено исследование магнитного поля Солнца. Данный телескоп весом 30 кг и потребляемой мощностью 30 ватт, включает в себя еще два телескопа, которые позволят увидеть не только весь солнечный диск, но и отдельные его участки в высоком разрешении. Второй аппарат, коронограф METIS, даст возможность вести высокоточные наблюдения за солнечной короной – самой крайней частью нашей звезды, пишет espanarusa.com.

В создании вышеупомянутых аппаратов принимали участие сразу несколько испанских специализированных учреждений: Астрофизический институт Андалусии, Национальный институт аэрокосмической техники, Институт астрофизики Канарских островов, а также Университеты Валенсии и Барселоны и Политехнический университет Мадрида. Спутник Solar Orbiter стартует к Солнцу в феврале 2020 года, своей цели он достигнет через три года и остановится в 42 миллионах километров от звезды. На этом расстоянии он подвергнется воздействию радиации, в 13 раз большей, чем на Земле, и температур свыше 500 ºC. Предполагается, что миссия Solar Orbiter завершится в 2028 году, в результате чего ученые получат принципиально новые данные, объясняющие, почему магнитный цикл Солнца составляет 11 лет.