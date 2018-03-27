Испанские аэропорты сдают позиции в мировом рейтинге

Премия World Airport Awards 2018 присуждается ежегодно британской компанией Skytrax, специализирующейся на оценке воздушного транспорта и сопутствующих услуг.

Аэропорт Барселоны опустился на 9 позиций по сравнению с 2017 годом и занял в нынешнем рейтинге 42 место. «Барахас» следует за ним на 43 строчке. В прошлом году столичный аэропорт находился на 31 позиции. В то же время, «Барахас» попал в топ-10 в категории «лучшие терминалы», в которой Терминал 4 столичного аэропорта занял 6 место, пишет noticia.ru.

Титул лучшего аэропорта мира шестой год подряд достается сингапурскому аэропорту «Чанги».