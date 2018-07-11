Испанские арбитры станут самыми высокооплачиваемыми в мире

Среда, 11 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские арбитры станут самыми высокооплачиваемыми в мире

Ла Лига возьмет на себя издержки по оплате труда арбитров и их ассистентов в первом и втором дивизионе.

Это сделает испанских судей самыми высокооплачиваемыми в мире.

С принятием предложения Комитета арбитров профессионального футбола, затраты организации в первом дивизионе вырастут с 193 тысяч евро до 296,4 тысяч евро. В сумме, Ла Лига будет оплачивать на 53% больше издержек, связанных с работой профессиональных арбитров и на 61% больше издержек для ассистентов, пишет noticia.ru.

Во втором дивизионе рост составит 67% и 82%, соответственно.

Среди нововведений увеличение на 10% зарплат судейским командам Ла Лиги Сантандер и Ла Лиги 1/2/3. Организация также возьмет на себя оплату взносов социального страхования, которые составляют почти 2 млрд евро в год. Для главного арбитра VAR устанавливается зарплата на уровне 1600 евро, а для видеопомощников - 800 евро. Ла Лига также обещает разработать план трудоустройству для тех, кто закончит свою судейскую карьеру.

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