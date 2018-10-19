Испанские банки распродают недвижимость

Средняя стоимость составляет 75-85 тысяч евро, а расположены они преимущественно на периферии, где рынок только начинает восстанавливаться после кризиса.

Представленная недвижимость включает как жилье, так и коммерческие помещения, гаражи и склады. Цены на них были снижены на 30-40%, а сконцентрированы они, в основном, в Кастилии-Ла-Манче, Валенсийском сообществе и Мурсии.

Банк Bankia выставил на продажу 2000 объектов с 40%-ной скидкой. Как сообщает Haya Real Estate, из них 1200 жилых помещений можно купить менее чем за 75 тысяч евро. Большинство объектов находится в Валенсийском сообществе и Мурсии – по 500 в каждом, еще 400 – в Каталонии, 320 – в Андалусии, пишет noticia.ru.

Liberbank также недавно запустил осеннюю кампанию, которая включает 3500 объектов со скидкой 40%. Жилье и другие помещения, которые предлагает этот банк, в большинстве своем, расположены в небольших населенных пунктах провинций Толедо, Сьюдад-Реаль и Альбасете.

Cajamar, в свою очередь, продает 3750 объектов в Валенсийском сообществе, Андалусии и Каталонии. На них действуют скидки до 30%, а средняя стоимость составляет 80 тысяч евро.