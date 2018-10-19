Испанские банки распродают недвижимость

Пятница, 19 Октябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испанские банки распродают недвижимость

Агентство Haya Real Estate выставило на продажу объекты недвижимости сразу нескольких банков Испании по сниженным ценам.

Средняя стоимость составляет 75-85 тысяч евро, а расположены они преимущественно на периферии, где рынок только начинает восстанавливаться после кризиса.

Представленная недвижимость включает как жилье, так и коммерческие помещения, гаражи и склады. Цены на них были снижены на 30-40%, а сконцентрированы они, в основном, в Кастилии-Ла-Манче, Валенсийском сообществе и Мурсии.

Банк Bankia выставил на продажу 2000 объектов с 40%-ной скидкой. Как сообщает Haya Real Estate, из них 1200 жилых помещений можно купить менее чем за 75 тысяч евро. Большинство объектов находится в Валенсийском сообществе и Мурсии – по 500 в каждом, еще 400 – в Каталонии, 320 – в Андалусии, пишет noticia.ru.

Liberbank также недавно запустил осеннюю кампанию, которая включает 3500 объектов со скидкой 40%. Жилье и другие помещения, которые предлагает этот банк, в большинстве своем, расположены в небольших населенных пунктах провинций Толедо, Сьюдад-Реаль и Альбасете.

Cajamar, в свою очередь, продает 3750 объектов в Валенсийском сообществе, Андалусии и Каталонии. На них действуют скидки до 30%, а средняя стоимость составляет 80 тысяч евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: первый городской парк для собак

      О проекте объявил муниципалитет Порту.

      Подробнее

    • Португалия: выплата для инвалидов охватит и совершеннолетних

      Социальное пособие по интеграции (prestação social de inclusão) было введено в 2017 году.

      Подробнее

    • Испанские банки распродают недвижимость

      Агентство Haya Real Estate выставило на продажу объекты недвижимости сразу нескольких банков Испании по сниженным ценам.

      Подробнее

    • Испания: в больницах смотреть телевизор можно будет бесплатно

      Совет по здравоохранению Валенсии работает над тем, чтобы сделать услугу просмотра телевизора в больницах региона бесплатной.

      Подробнее

    • Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне

      Предполагается легализовать использование оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома.

      Подробнее

    • Италия: Сальвини поучаствовал в конференции промышленников в Москве

      Вице-премьер Италии использует Москву в качестве рычага для оказания давления на Брюссель.

      Подробнее

    • Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей

      Британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии.

      Подробнее

    • Uber будет помогать искать работу

      Американский агрегатор такси Uber создал новый сервис по поиску временной работы и сотрудников для фриланса.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья