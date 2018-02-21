Испанские банки выставили на продажу 10 тысяч объектов

Среда, 21 Февраль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испанские банки выставили на продажу 10 тысяч объектов

Испанские банки выставили на продажу 10 тысяч объектов недвижимости со скидками.

Компания Haya Real Estate пришла к соглашению с Bankia и Liberbank, по условиям которого на продажу выставляются объекты жилой и коммерческой недвижимости со скидками до 40%.

В рамках кампании по снижению цен, действующей до 30 апреля, банковские учреждения отобрали объекты, цены на которые были значительно снижены. Большинство из них - новостройки, 60% составляют жилые здания, остальные - гаражи, подсобные помещения, промышленные постройки и земельные участки, пишет noticia.ru.

В случае с Bankia речь идет о 5200 объектах жилой недвижимости в столицах провинций и небольших муниципалитетах на побережье, а также более 2500 объектов коммерческой недвижимости в Валенсии, Каталонии и на Канарских островах. Liberbank, в свою очередь, выставляет на продажу 3300 объектов по всей стране.

Для покупки объектов из этого перечня Bankia также предлагает финансовую поддержку в форме ипотечных кредитов с доступными ставками.

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