Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

Вторник, 17 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

Партия Ciudadanos призывает испанское правительство принять меры для борьбы с «пьяным туризмом».

Партия предоставит местным властям право штрафовать иностранцев за бескультурное неконтролируемое поведение.

Несколько депутатов Конгресса, представляющих Ciudadanos, направили соответствующий запрос официальному Мадриду. Они утверждают, что во многих популярных туристических городах, в особенности на побережье, с каждым разом вс е сильнее ощущаются последствия неподобающего поведения людей, которые приезжают с единственной целью «отметить разного рода праздники». В заявлении Ciudadanos речь ид ет, в частности, о мальчишниках и девичниках, а также алкотурах, пишет noticia.ru.

Депутаты отмечают, что в некоторых муниципалитетах продвигаются нормы, регулирующие поведение в общественных местах. Среди прочего они устанавливают наказания за злоупотребление алкоголем, азартные игры, в которых фигурируют денежные ставки, попрошайничество и другие формы безнравственного поведения, которое созда ет неудобства для граждан. С другой стороны, депутаты сетуют на то, что подобные санкции ограничены компетенцией испанских властей, которым сложно оштрафовать иностранцев, не проживающих на территории страны. Зачастую у туристов формируется ощущение безнаказанности, в связи с чем предлагается предоставить местным администрациям соответствующие полномочия, чтобы «остановить подобное поведение, которое приводит к упадку туристических направлений».

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