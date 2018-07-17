Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

Партия предоставит местным властям право штрафовать иностранцев за бескультурное неконтролируемое поведение.

Несколько депутатов Конгресса, представляющих Ciudadanos, направили соответствующий запрос официальному Мадриду. Они утверждают, что во многих популярных туристических городах, в особенности на побережье, с каждым разом вс е сильнее ощущаются последствия неподобающего поведения людей, которые приезжают с единственной целью «отметить разного рода праздники». В заявлении Ciudadanos речь ид ет, в частности, о мальчишниках и девичниках, а также алкотурах, пишет noticia.ru.

Депутаты отмечают, что в некоторых муниципалитетах продвигаются нормы, регулирующие поведение в общественных местах. Среди прочего они устанавливают наказания за злоупотребление алкоголем, азартные игры, в которых фигурируют денежные ставки, попрошайничество и другие формы безнравственного поведения, которое созда ет неудобства для граждан. С другой стороны, депутаты сетуют на то, что подобные санкции ограничены компетенцией испанских властей, которым сложно оштрафовать иностранцев, не проживающих на территории страны. Зачастую у туристов формируется ощущение безнаказанности, в связи с чем предлагается предоставить местным администрациям соответствующие полномочия, чтобы «остановить подобное поведение, которое приводит к упадку туристических направлений».