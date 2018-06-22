Испанские дети зависимы от телефонов

Пятница, 22 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские дети зависимы от телефонов

Почти у 17% испанских детей в возрасте до 10 лет уже есть мобильный телефон.

В издании Guía sobre el Uso Responsable de la Tecnología en el entorno familiar, вышедшем в Испании при содействии мобильного оператора Orange и компании S2 Grupo, содержатся последние сведения об использовании несовершеннолетними испанцами мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и прочих современных цифровых технологий. Как оказалось, с каждым годом все больше и больше испанских детей и подростков пользуются различными гаджетами, и к 15 годам почти у половины из них уже есть современный смартфон. Более того, 16,4% детей в возрасте до 10 лет являются обладателями мобильного телефона, пишет espanarusa.com.

На данный момент, 95,2% подростков Испании имеют доступ в интернет, который стал для них неотъемлемой частью повседневной жизни. При этом 29% утверждают, что проводят во Всемирной паутине более 10 часов в неделю и в основном занимаются тем, что скачивают видео с Youtube, общаются в соцсетях - как правило, в Facebook, Twitter и Instagram или же играют в режиме онлайн.

Несмотря на то, что использование всех этих ресурсов помогает развитию детей, они, как правило, еще не способны распознать угрозу, исходящую из Сети, и оставляют в открытом доступе свои личные данные. Или, наоборот, ввиду своего неудовлетворенного любопытства проходят по ссылкам, представляющими потенциальную угрозу не только виртуальной, но и личной безопасности.

В этой связи многое зависит от родителей, которые должны первыми объяснить своим детям, с какой опасностью они могут столкнуться в интернете. Пока же около 30% взрослых испанцев пребывают в неведении относительно того, чем их отпрыски занимаются в виртуальном пространстве.

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