Испанские города борются с электросамокатами

Особое раздражение у горожан вызывают прокаты индивидуальных транспортных средств без парковочных станций, что предполагает, что самокат или другое средство передвижения можно оставить в любом месте на улице. Одна из компаний, предлагающих такой формат аренды, – американский стартап Lime, частично принадлежащий Uber. В Мадриде услугами этой компании воспользовались уже более 100 тысяч раз, пишет noticia.ru.

В испанской столице разработаны правила, которые урегулируют движение электросамокатов. В Валенсии также готовятся ввести запрет на движение самокатов по тротуарам. В Барселоне такой запрет уже действует. Компания Lime, которая работает во всех этих городах, получила штраф, а также была вынуждена убрать самокаты из общественных мест.

С другой стороны, этот способ передвижения не наносит вреда экологии, и благодаря этому активное использование электросамокатов продвигается левыми политическими силами.