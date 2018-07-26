Испанские IT-компании испытывают дефицит сотрудников

Как выяснилось в результате исследования, проведенного Испанским обществом кибернетических приложений (SEAC), 63% компаний, работающих в сфере информационных технологий, испытывают серьезный дефицит высококвалифицированных сотрудников. Внедрение современных цифровых технологий и все более широкое использование интернета привели к созданию новых рабочих мест в данном секторе, однако уровень знаний и подготовки выпускников образовательных центров зачастую не отвечает требованиям, предъявляемым работодателями.

Подавляющее большинство рабочих мест в испанских IT-компаниях в той или иной степени относится к сфере обслуживания, и только 3,9% – имеют отношение к производству. 69,3% персонала занято непосредственно в работе с информационными технологиями, тогда как 19,5% трудятся в телекоммуникационных компаниях.

Согласно данным SEAC, развитие данной области поспособствовало увеличению в 2017 году числа вакансий на 10%. Всего же в ней насчитывалось 471 860 специалистов, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом, и по прогнозам экспертов, это число увеличится к концу 2018 года. В то же время 95% профессионалов готовы сменить место работы, если им будут предложены более выгодные условия и перспективы карьерного роста, пишет espanarusa.com.