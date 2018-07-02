Испанские компании смогут делать закупки через Amazon

Любая компания, независимо от ее размера, может создать профиль в системе Amazon Business, которая предлагает бесплатную доставку, отображение цен с НДС и без него, автоматическое выставление счета с НДС, многопользовательский режим для аккаунта и возможность отображения внутренних процессов.

Как сообщили в Amazon, услуга открывает компаниям доступ к 250 миллионам продуктов: от ноутбуков и принтеров до мебели и бытовой химии, пишет noticia.ru.

Первым клиентом Amazon Business в Испании стала компания Cepsa, в которой отметили возможность оптимизации, упрощения и повышения эффективности процессов закупки.