Испанские кроссовки без каблука

Среда, 21 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские кроссовки без каблука

Кажется, что на эту кроссовку просто на хватило материала, но этот не так.

Ее создатели – дизайнеры, специалисты по биомеханике, ортопеды, физиотерапевты, адвокаты, журналисты и спортивные тренеры (все они являются членами стартапа FBR) – спроектировали обувь именно такой, без каблука.

Идея возникла пять лет назад после прочтения книги Адхарананда Финна «Бег с кенийцами», который несколько недель жил в кенийском спортивном лагере, чтобы выведать секрет: почему кенийцы бегают больше нас, но при этом получают меньше травм.

Эта книга вдохновила Франка Бенейто, директора проекта и тренера по легкой атлетике. Благодаря ей он узнал, что африканцы, бегая босиком, развили естественный стиль – не наступать на пятку, что помогает им легче передвигаться. Финн утверждает, что для профессиональных бегунов опираться на заднюю часть стопы – неправильно и непродуктивно, пишет espanarusa.com.

Бенейто спросил себя, что будет, если у кроссовки отрезать утолщенную часть подошвы под пяткой? Он сделал это с собственной обувью и пошел на пробежку. Результаты превзошли все ожидания: он ощутил в себе небывалую силу и свободу передвижения, лодыжка работала, как катапульта, которая толкала ногу вперед при каждом шаге. Бенейто решил преобразовать идею в коммерческий проект.

Несколько месяцев спустя Бенейто познакомился с Хавьером Гамесом, уважаемым доктором, специалистом по биомеханике, который сразу увидел потенциал этой необычной концепции и предложил проанализировать ее в университете Sheffield Hallam (Великобритания) – одном из лучших академических учреждений мира по спортивной инженерии.

Там сравнили модель обуви, разработанной испанской компанией FBR, с традиционными кроссовками. Результаты удивили всех, причем настолько, что их представили на международном конгрессе биомеханики и ортопедии и на конференции «Пуатье» во Франции в 2015 году.

Параллельно исследования шли на факультете физиотерапии в Валенсии, где обувь пробовали использовать спортсмены с травмами ног. А затем к исследованию присоединились специалисты Европейского университета Валенсии, которые подтвердили, что болевые ощущения спортсменов, переживших травму, исчезали, и они могли беспрепятственно тренироваться в кроссовках FBR благодаря тому, что эта обувь минимизирует воздействие на мышцы ног и меняет в лучшую сторону технику бега.

Современные модели обуви чрезмерно усиливают амортизацию в задней части ноги, что мешает человеку бегать так, как задумала для него природа, и оттого очень часты травмы.

Бенейто рассказал, что он и его коллеги пытались связаться с ведущими брендами – как испанскими, так и международными, но многие даже не перезвонили. Поэтому новаторы решили сами создавать кроссовки без каблука в Аликанте. Ждет ли компанию успех? Об этом мы узнаем в самом ближайшем будущем.

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