Испанские кроссовки без каблука

Ее создатели – дизайнеры, специалисты по биомеханике, ортопеды, физиотерапевты, адвокаты, журналисты и спортивные тренеры (все они являются членами стартапа FBR) – спроектировали обувь именно такой, без каблука.

Идея возникла пять лет назад после прочтения книги Адхарананда Финна «Бег с кенийцами», который несколько недель жил в кенийском спортивном лагере, чтобы выведать секрет: почему кенийцы бегают больше нас, но при этом получают меньше травм.

Эта книга вдохновила Франка Бенейто, директора проекта и тренера по легкой атлетике. Благодаря ей он узнал, что африканцы, бегая босиком, развили естественный стиль – не наступать на пятку, что помогает им легче передвигаться. Финн утверждает, что для профессиональных бегунов опираться на заднюю часть стопы – неправильно и непродуктивно, пишет espanarusa.com.

Бенейто спросил себя, что будет, если у кроссовки отрезать утолщенную часть подошвы под пяткой? Он сделал это с собственной обувью и пошел на пробежку. Результаты превзошли все ожидания: он ощутил в себе небывалую силу и свободу передвижения, лодыжка работала, как катапульта, которая толкала ногу вперед при каждом шаге. Бенейто решил преобразовать идею в коммерческий проект.

Несколько месяцев спустя Бенейто познакомился с Хавьером Гамесом, уважаемым доктором, специалистом по биомеханике, который сразу увидел потенциал этой необычной концепции и предложил проанализировать ее в университете Sheffield Hallam (Великобритания) – одном из лучших академических учреждений мира по спортивной инженерии.

Там сравнили модель обуви, разработанной испанской компанией FBR, с традиционными кроссовками. Результаты удивили всех, причем настолько, что их представили на международном конгрессе биомеханики и ортопедии и на конференции «Пуатье» во Франции в 2015 году.

Параллельно исследования шли на факультете физиотерапии в Валенсии, где обувь пробовали использовать спортсмены с травмами ног. А затем к исследованию присоединились специалисты Европейского университета Валенсии, которые подтвердили, что болевые ощущения спортсменов, переживших травму, исчезали, и они могли беспрепятственно тренироваться в кроссовках FBR благодаря тому, что эта обувь минимизирует воздействие на мышцы ног и меняет в лучшую сторону технику бега.

Современные модели обуви чрезмерно усиливают амортизацию в задней части ноги, что мешает человеку бегать так, как задумала для него природа, и оттого очень часты травмы.

Бенейто рассказал, что он и его коллеги пытались связаться с ведущими брендами – как испанскими, так и международными, но многие даже не перезвонили. Поэтому новаторы решили сами создавать кроссовки без каблука в Аликанте. Ждет ли компанию успех? Об этом мы узнаем в самом ближайшем будущем.