Испанские медсестры смогут прописывать медикаменты

Четверг, 25 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские медсестры смогут прописывать медикаменты

В Испании принят декрет, который позволяет медсестрам выписывать пациентам некоторые лекарственные средства.

Документ уже вступил в силу на этой неделе, что совпадает с началом кампании по вакцинации против гриппа. Среди новых полномочий медсестер и медбратьев – направление на прививки без необходимости согласования с врачом. Исключение составляют случаи, когда пациенту требуется дополнительный осмотр по состоянию здоровья, пишет noticia.ru.

Декрет был согласован в Совете Министров в минувшую пятницу. Средний медицинский персонал будет прописывать препараты в строгом соответствии с протоколами и инструкциями. Декрет призван упростить предыдущие нормы от 2015 года и создать более эффективную систему оказания медицинской помощи.

Декрет гласит, что для того, чтобы выписывать препараты, средний медперсонал должен в обязательном порядке обладать соответствующей профессиональной подготовкой и минимальным опытом работы не менее года.

В медицинском секторе не все согласны с решением правительства. После официальной публикации декрета, многие выразили недовольство в связи с тем, что при внесении столь серьезных изменений власти не консультировались с медиками. Ряд объединений, включая профсоюзы, Генеральный совет официальных медицинский коллегий и Научно-медицинскую федерацию Испании рассматривают возможность обжалования документа.

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