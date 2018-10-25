Испанские медсестры смогут прописывать медикаменты

Документ уже вступил в силу на этой неделе, что совпадает с началом кампании по вакцинации против гриппа. Среди новых полномочий медсестер и медбратьев – направление на прививки без необходимости согласования с врачом. Исключение составляют случаи, когда пациенту требуется дополнительный осмотр по состоянию здоровья, пишет noticia.ru.

Декрет был согласован в Совете Министров в минувшую пятницу. Средний медицинский персонал будет прописывать препараты в строгом соответствии с протоколами и инструкциями. Декрет призван упростить предыдущие нормы от 2015 года и создать более эффективную систему оказания медицинской помощи.

Декрет гласит, что для того, чтобы выписывать препараты, средний медперсонал должен в обязательном порядке обладать соответствующей профессиональной подготовкой и минимальным опытом работы не менее года.

В медицинском секторе не все согласны с решением правительства. После официальной публикации декрета, многие выразили недовольство в связи с тем, что при внесении столь серьезных изменений власти не консультировались с медиками. Ряд объединений, включая профсоюзы, Генеральный совет официальных медицинский коллегий и Научно-медицинскую федерацию Испании рассматривают возможность обжалования документа.