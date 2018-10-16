Испанские монархи посетили Майорку после наводнения

Королевская чета отправилась на остров сразу после военного парада по случаю Дня испанской нации 12 октября. Монархи посетили несколько домов в Сан-Лоренсо, которые были сильно повреждены стихией в ночь со вторника на среду. Они также поприветствовали местных жителей и волонтеров, которые прибыли в город, чтобы помочь разбирать завалы, пишет noticia.ru.

Сотни спасателей, а также водолазы и добровольцы вели поиски пропавших без вести. Дон Фелипе отметил, что испытывает «невероятную гордость за солидарность», которую проявляют жители Испании, помогая Сан-Лоренсо оправиться от трагедии.

Правительство Майорки выделило 23 млн евро на экстренные меры по восстановлению дорог и инфраструктуры.