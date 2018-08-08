Испанские морепродукты могут оказаться поддельными

Продавцы нередко лукавят о местах добычи даров моря, чтобы продать их по более высокой цене, благодаря престижному названию.

В испанских водах морских гадов недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на рынке страны. Креветки из Паламоса или из Дении зачастую доставляются самолётом в замороженном виде из дальних стран. Галисийские крабы на поверку оказываются привезёнными из Ирландии, а кантабрийские омары прибывают из Америки. Обманывают также покупателей гребешков, которые в больших количествах доставляются замороженными из Африки и Южной Америки. То же касается и персебеса, настоящее место добычи которого – Марокко, пишет noticia.ru.

Морепродукты, выловленные в Испании, как правило, продаются по более высокой цене, хотя и в этом случае абсолютных гарантий нет. При отсутствии возможности купить дорогие дары моря, можно попробовать более бюджетные варианты: мидии или сердцевидки. Чтобы убедиться в качестве морепродуктов, в особенности креветок, лучше заказывать их вареными, а не жареными, поскольку в процессе жарки многие дефекты становятся менее заметными.