Испанские отели жалуются на блогеров

Среда, 31 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские отели жалуются на блогеров

Испанские сетевые отели страдают от чрезмерного количества предложений о сотрудничестве, поступающих от блогеров.

В отелях жалуются, что в большинстве случаев блогеры, которые хотят бесплатно жить в лучших номерах в обмен на рекомендацию на своей странице, не могут похвастаться большим охватом аудитории, а число их подписчиков не превышает 50 тысяч. Кроме того, зачастую они не выполняют свою часть договоренности.

В крупных гостиницах также отмечают, что такая форма сотрудничества, как правило, не приносит выгоды самому отелю, а некоторые блогеры используют роскошные локации на территории отеля, чтобы прорекламировать другую продукцию. В то же время гостиницы работают с влиятельными людьми в сфере путешествий, профиль которых соответствует имиджу заведения, однако все чаще они отказываются от сотрудничества, а некоторые отели прибегают к дополнительным мерам. Так, в сети Meliá год назад внедрили специальное программное обеспечение, чтобы «фильтровать» блоги. Система обрабатывает поступающие сообщения с предложениями о сотрудничестве и отбирает по определённым параметрам те, которые могут быть интересны отелю. Ряд сетевых отелей обратились к специализированным агентствам, которые занимаются взаимодействием с блогерами и обрабатывают такие запросы, пишет noticia.ru.

Последние новости

    • На что жалуются португальцы

      В прошлом году Ассоциация по защите прав потребителей DECO получила более 400 тысяч жалоб.

      Подробнее

    • Португалия: «Порту» на выезде сыграл вничью с «Морейренсе»

      «Порту» не смог обыграть «Морейренсе» в матче 20-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • Испания: демонстрация в Барселоне закончилась беспорядками

      Перед парламентом Каталонии произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

      Подробнее

    • ВВП Испании в 2017 году вырос на 3,1%

      По результатам 2017 года Испания сохранила тенденцию к росту экономики.

      Подробнее

    • Италия: Неаполь - «Воскресенье в музее»

      4 февраля - бесплатный вход во все государственные музеи.

      Подробнее

    • Тунисец 27 лет был итальянцем «по ошибке»

      27 лет Амин Абделли считал себя итальянцем, но вот уже три года, как он пытается достучаться до властей, которые лишили его «гражданства».

      Подробнее

    • Глава бренда для серферов пропал в океане

      Исполнительный директор известного бренда одежды и экипировки для серферов и сноубордистов Quiksilver Пьер Аньез (Pierre Agnes) пропал без вести в океане.

      Подробнее

    • Американка встретила похороненного 10 лет назад кота

      Американка, потерявшая кота десять лет назад и считавшая его погибшим, вновь встретилась с питомцем.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!