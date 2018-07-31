Испанские партийные лидеры – одни из самых молодых в Европе

Моложе испанских политиков оказались лишь хорваты.

Средний возраст председателей четырех основных испанских партий – 40 лет. Премьер-министру Педро Санчесу (Испанская социалистическая рабочая партия) – 46 лет, Пабло Касадо (Народная партия) – 37, Пабло Иглесиасу (партия Podemos) – 39, Альберту Ривере (партия Ciudadanos) – 38. В Хорватии средний возраст партийных лидеров – 37,7 лет, в Эстонии и Литве, которые делят между собой третье место, – 41,5, пишет noticia.ru.

Средний возраст лидеров 112 основных политических партий стран-членов ЕС составляет 49,5 лет. Самым возрастным партийным лидером остается 81-летний итальянец Сильвио Берлускони, возглавляющий Forza Italia, а самым молодым – 27-летний председатель хорватской партии Živi zid Иван Вилибор Синчич.