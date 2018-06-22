Испанские пилоты обеспокоены инцидентами с конфликтными пассажирами

Пятница, 22 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские пилоты обеспокоены инцидентами с конфликтными пассажирами

Около 40% пилотов коммерческих рейсов хотя бы один раз за последний год сталкивались с конфликтными ситуациями из-за поведения пассажиров.

Официальная коллегия пилотов (Copac) выразила свою обеспокоенность из-за участившихся инцидентов, связанных с неадекватным поведением пассажиров. По данным опроса организации, в большинстве случаев основным фактором является злоупотребление алкоголем, пишет noticia.ru.

В организации отмечают, что такие инциденты представляют опасность для полётов, а также являются «дополнительной нагрузкой» для членов экипажа, и, к тому же, сопряжены с материальным ущербом для авиакомпаний и аэропортов.

Среди неудобств, связанных с таким поведением, - задержка рейсов, возвращение в аэропорт отправления или отклонение от намеченного маршрута. Чаще всего экипаж стремится к диалогу с пассажиром, но в некоторых случаях пассажиров приходится снимать с рейса.

В Испании, по данным Государственного агентства по авиационной безопасности, на 100 тысяч операций приходится около 20 инцидентов. На мировом уровне в 2015 году произошло почти 11 тысяч инцидентов, или по одному на каждые 1200 рейсов.

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