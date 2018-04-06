Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша

Пятница, 06 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша

Полицейские испанской провинции Кадис за один день изъяли более 8 тонн гашиша.

Первую партию весом более шести тонн стражи порядка конфисковали 4 апреля в городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Наркотик был спрятан в подвале одного из домов. Попасть в помещение можно было через скрытый под полом душевой кабины проход. Полиция во время операции арестовала лишь одного подозреваемого, остальным удалось скрыться. Видеозапись с места опубликована в Twitter.

Еще одну партию весом в 2,5 тонны обнаружили в тот же день в доме в сельской местности неподалеку от Альхесираса после столкновения с подозреваемыми наркодилерами. Они вели себя агрессивно, забаррикадировались в здании и попытались отстреляться от сотрудников полиции. После двух часов переговоров четверо мужчин сдались и были арестованы.

Как пишет издание, Кадис - регион, в котором наркоторговцы занимаются преступной деятельностью «в особо дерзкой манере». В феврале этого года Министерство внутренних дел пообещало отправить в регион больше полицейских в связи с осложнившейся ситуацией. Тогда 20 человек устроили разгром в местной больнице, чтобы освободить подозреваемого наркомана, который находился там под охраной полиции.

По информации ведомства, 40 процентов всех наркотиков поступают в Испанию именно через Кадис. В регион они контрабандой ввозятся из Марокко - главного поставщика канабиса.

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