Испанские предприниматели настроены оптимистично

В среде испанских предпринимателей царит оптимизм: около 35,6% ИП, опрошенных для составления барометра Национальной федерации индивидуальных предпринимателей, считают, что их бизнес ждут улучшения в этом году, 43,8% уверены, что дела будут идти не хуже, и только 14,1% полагает, что их положение ухудшится. Таким образом, положительно или нейтрально оценивают свои перспективы на 2018-й 80% предпринимателей, пишет espanarusa.com.

Что касается общих экономических тенденций, 68,1% респондентов уверены, что экономика страны продолжит развиваться в позитивном ключе, в то время как 17,7% имеют противоположное мнение.

Относительно актуальной ситуации 42,6% ответили, что их дела идут лучше, чем год назад, 30,8% сказали, что в их бизнесе ничего не изменилось, а 24,8% пожаловались на ухудшение положения по сравнению с прошлым годом.

Исследование показало, что почти 52% индивидуальных предпринимателей являются работодателями. При этом 7 из 10 заверили, что в наступившем году не собираются увольнять своих сотрудников, в то время как 2 из 10 признались, что задумываются о сокращениях. 31,5% от общего числа опрошенных (64% от количества тех, кто уже имеет работников) ответили, что в 2017-м году наняли новых сотрудников, а 33,4% рассказали, что собираются расширить свой штат в 2018-м.

Из тех ИП, что не имеют сотрудников, 36,5% признаются, что не могут позволить себе нанять работников по экономическим причинам, и 55,1% - поскольку не видят в этом необходимости.

В финансовом отношении дела испанских индивидуальных предпринимателей обстоят следующим образом: только 3 из 10 опрошенных ИП брали в 2017-м кредиты на свой бизнес, тогда как в предыдущие года этот показатель составлял не менее 40%.

Также в ходе опроса ATA выяснила мнение бизнесменов относительно нового Закона о предпринимательской деятельности, вступившего в силу частично в сентябре и полностью - в январе. 75% респондентов считают, что новые меры были нужны, 2,8% - что в них не было необходимости, остальные затруднились дать ответ.