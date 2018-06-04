Испанские сельские отели принимают биткоины

Понедельник, 04 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские сельские отели принимают биткоины

В испанских сельских гостиницах появилась новая форма оплаты с помощью электронной валюты.

Портал clubrural.com заверяет, что владельцы усадеб приняли решение внедрить оплату в биткоинах для повышения удобства клиентов. В некоторых заведениях сельского туризма возможность оплатить пребывание с помощью виртуальной валюты появилась еще в августе 2017 года, передает noticia.ru.

В усадьбах отмечают, что система оплаты с помощью биткоинов отличаются безопасностью и простотой в проведении платежей. Кроме того, не составляет труда конвертировать электронную валюту в евро или доллары, что удобно для путешественников.

Постепенное внедрение новых технологий также является одним из способов привлечь больше туристов из-за рубежа.

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