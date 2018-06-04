Испанские сельские отели принимают биткоины

Портал clubrural.com заверяет, что владельцы усадеб приняли решение внедрить оплату в биткоинах для повышения удобства клиентов. В некоторых заведениях сельского туризма возможность оплатить пребывание с помощью виртуальной валюты появилась еще в августе 2017 года, передает noticia.ru.

В усадьбах отмечают, что система оплаты с помощью биткоинов отличаются безопасностью и простотой в проведении платежей. Кроме того, не составляет труда конвертировать электронную валюту в евро или доллары, что удобно для путешественников.

Постепенное внедрение новых технологий также является одним из способов привлечь больше туристов из-за рубежа.