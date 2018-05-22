Испанские семьи выбирают для отпуска Андалусию

Вторник, 22 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские семьи выбирают для отпуска Андалусию

Испанские семьи предпочитают проводить летний отпуск в Андалусии и на побережье Средиземного моря.

Такие данные представила группа отелей Barceló на основе опроса, проведенного в социальных сетях. Исследование включало анализ предпочтений по направлениям, сезонам и вариантам проживания.

Более половины респондентов едут в отпуск летом. 45% отдают предпочтение семейному отдыху, а 30% выбирают отели «все включено», причем преимущественно на пляжах.

Также выяснилось, что более 90% поклонников Barceló в Испании предпочитают летом не выезжать за пределы страны. Любимым направлением 35% из них является Андалусия, за которой следуют Каталония и Валенсийское сообщество. За рубежом популярностью у испанцев пользуются Франция, Великобритания, Португалия, Италия и Германия, пишет noticia.ru.

33% опрошенных заявили, что не экономят на проживании. В меньшей степени это касается расходов на еду и знакомство с местностью. 40% сообщили, что обычно бронируют проживание напрямую на сайте сетевых отелей.

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