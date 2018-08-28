Испанские спасатели: модные надувные матрасы опасны

В последнее время популярность получили яркие надувные игрушки в форме фламинго, единорога, арбуза, пиццы, пончика, которые отлично выглядят на фото, но небезопасны в реальной жизни, особенно в условиях морских течений.

Спасатели жалуются, что надувные матрасы и круги, которые отдыхающие приносят на пляж, с каждым разом становятся все больше. Они отмечают, что на них часто одновременно плавает большое количество людей, и если такой матрас переворачивается, его размер затрудняет работу по спасению тех, кто оказался в воде. Кроме того, особое беспокойство спасателей вызывает использование надувных игрушек во время сильных течений, поскольку на матрасе запросто можно оказаться в открытом море.

При сильном ветре и волнах, когда на пляже выставлен желтый флаг, использовать надувные игрушки запрещено. К тому же, спасатели призывают соблюдать меры предосторожности и не приносить большие матрасы на пляж, а оставить их для бассейна, пишет noticia.ru.