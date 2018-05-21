Испанские спортсменки борются за право забеременеть

Понедельник, 21 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские спортсменки борются за право забеременеть

Парламентская комиссия по вопросам равенства рассмотрит предложение об аннулировании положений регламентов, запрещающих спортсменкам беременеть.

С предложением о внесений изменений в законодательство выступила партия Левых республиканцев Каталонии, которые считают незаконными требования спортивных клубов и организаций, в соответствии с которыми беременность может грозить профессиональным спортсменкам расторжением контракта. Авторы документа отмечают, что беременность приравнивается к употреблению допинга, занятию экстремальными видами спорта или неприличному поведению. Они также предлагают проводить проверки в спортивных организациях и применять соответствующие санкции в тех случаях, когда спортсменкам запрещают беременеть. Депутаты считают, что подобный запрет противоречит конституции, трудовому законодательству и международным правовым актам, пишет noticia.ru.

Левые обвиняют испанское правительство в том, что оно не уделяет этому вопросу достаточного внимания, оставляя многих профессиональных спортсменок без защиты.

Кроме того, они подчеркивают, что подобная практика применяется не только в профессиональном спорте, но и среди любителей, деятельность которых регулируется спортивными федерациями, которые, в частности принимают решения о том, может ли тот или иной спортсмен принимать участие в соревнованиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: этап Кубка Наций по конкуру в Лиссабоне

      В мае в Лиссабоне пройдет этап Кубка Наций по конкуру.

      Подробнее

    • Португалия: не оставляйте ключи в почтовых ящиках!

      Успешную операцию провело подразделение Уголовного розыска Территориального управления Виана-ду-Каштелу.

      Подробнее

    • Испанские спортсменки борются за право забеременеть

      Парламентская комиссия по вопросам равенства рассмотрит предложение об аннулировании положений регламентов, запрещающих спортсменкам беременеть.

      Подробнее

    • Испанский хирург призвал туристов не прыгать с балконов

      На Балеарских островах получил особое распространение «балконинг».

      Подробнее

    • Новому тренеру сборной Италии нет времени на раскачку

      Едва став главным тренером, Роберто Манчини огласил список из 30-и футболистов, которые примут участие в контрольных поединках против Саудовской Аравии (28 мая), Франции (1 июня) и Голландии (4 июня).

      Подробнее

    • Италия: ребенка забыли на прогулке

      Почти сюжет из забавного американского фильма о ребенке, которого родители забыли дома, произошел в Катании.

      Подробнее

    • Любимая женская обувь уйдет в прошлое

      Американские аналитики заключили, что женщины предпочли удобную обувь на плоской подошве туфлям на высоком каблуке.

      Подробнее

    • Швеция защитила титул чемпиона мира по хоккею

      Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе