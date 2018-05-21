Испанские спортсменки борются за право забеременеть

С предложением о внесений изменений в законодательство выступила партия Левых республиканцев Каталонии, которые считают незаконными требования спортивных клубов и организаций, в соответствии с которыми беременность может грозить профессиональным спортсменкам расторжением контракта. Авторы документа отмечают, что беременность приравнивается к употреблению допинга, занятию экстремальными видами спорта или неприличному поведению. Они также предлагают проводить проверки в спортивных организациях и применять соответствующие санкции в тех случаях, когда спортсменкам запрещают беременеть. Депутаты считают, что подобный запрет противоречит конституции, трудовому законодательству и международным правовым актам, пишет noticia.ru.

Левые обвиняют испанское правительство в том, что оно не уделяет этому вопросу достаточного внимания, оставляя многих профессиональных спортсменок без защиты.

Кроме того, они подчеркивают, что подобная практика применяется не только в профессиональном спорте, но и среди любителей, деятельность которых регулируется спортивными федерациями, которые, в частности принимают решения о том, может ли тот или иной спортсмен принимать участие в соревнованиях.