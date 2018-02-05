Испанские стартапы лидируют

Одной из областей науки и техники, в которой испанские стартапы добились международного признания, является возобновляемая энергия, получаемая из природных ресурсов.

Одни из них уже пользуются поддержкой крупных европейских компаний, работающих в энергетическом секторе, а другим помощь в проведении их исследований оказывают власти ЕС.

К числу наиболее успешных проектов можно отнести Bound4blue, который разработали Хосе Мигель Бермудес и Жорди Сала. Он заключается в производстве электроэнергии на крупных морских судах путем электролиза воды вместе с использованием силы ветра. Эта технология, не требующая ни больших затрат, ни создания специальной инфраструктуры, а также не загрязняющая окружающую среду, была запатентована в Европе, США, Китае и Японии.

Репутацией признанного лидера по производству окон, способных вырабатывать солнечную энергию, пользуется Onyx Solar. Эти окна, которые считаются одним из наиболее выдающихся достижений в области фотовольтаики, обладают звукоизоляцией, задерживают 99% вредного солнечного излучения, защищают от жары и холода, а также помогают сократить выделение углекислого газа. На данный момент Onyx Solar, чьи офисы расположены в Авиле, Нью-Йорке и Пекине, работает в США, Бразилии, Чили, Франции, Китае и ряде других стран, пишет espanarusa.com.

Наиболее эффективным стартапом в области ветроэнергетики является Smartive, чьи авторы разработали программу CloudDiagnosis, предсказывающую возникновение проблем в работе ветряных электростанций. Благодаря ей можно получить информацию о состоянии генераторов в режиме реального времени на планшет или мобильный телефон, причем предупреждение о возможной аварии приходит не накануне, а задолго - вплоть до трех недель - до предполагаемого срока.