Испанские таксисты прекратили забастовку

Четверг, 02 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские таксисты прекратили забастовку

Барселонские таксисты приняли решение прекратить забастовку, которая продолжалась неделю и распространилась на другие города Испании.

О прекращении забастовки заявили и мадридские таксисты федерации Fidetaxi, которые не работают с вечера пятницы, а с понедельника блокировали одну из центральных улиц города – Пасео-де-ла-Кастельяна, где расположено министерство развития.

Как сообщает РИА Новости, решение было принято после того, как в Мадриде завершилась Национальная конференция транспорта, на которой министр развития Хосе Луис Абалос предложил регионам страны взять на себя распределение разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются Uber и Cabify. К обсуждению конкретных предложений испанское правительство и региональные власти вернутся в сентябре. Тогда же правительство обещает принять новый закон, регулирующий систему VTC, пишет noticia.ru.

Хотя по правилам на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC, эти квоты сейчас повсеместно нарушаются. По данным министерства развития, в Испании выданы 64 тысячи официальных лицензий таксистов и 7 тысяч VTC.

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