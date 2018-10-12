Испанские тюремщики объявили забастовку

Пятница, 12 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские тюремщики объявили забастовку

Главные профсоюзы работников исправительных учреждений Испании объявили всеобщую забастовку, которая будет проведена 24-26 октября, а также 6,8, 13 и 15 ноября.

С помощью акции они намерены добиться от Министерства внутренних дел возобновления переговоров по улучшению экономического положения и условий труда для сотрудников тюрем.

Кроме того, 17 октября работники исправительных учреждений соберутся у стен МВД, чтобы потребовать встречи с главой ведомства Фернандо Гранде-Марласка.

Представители работников отмечают, что были «оскорблены», когда генеральный секретарь по делам исправительных учреждений Анхель Луис Ортис в одностороннем порядке снял с повестки дня предложение о повышении оплаты труда, которое уже было на стадии обсуждения. Предполагалось поднять зарплату работникам в среднем на 365 евро, пишет noticia.ru.

Все профессиональные объединения отрасли впервые пришли к договоренности о всеобщей забастовке. В ней призывают принять участие 25 тысяч работников. В профсоюзах отмечают, что эта акция направлена против правительства Педро Санчеса.

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