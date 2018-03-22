Испанские ученые: хамон полезен для здоровья

Хамон - один из главных ингредиентов испанской кухни и средиземноморской диеты, которая в 2010 году была внесена в Список всемирного нематериального наследия. Исследователи из Университетской больницы им. Рамона-и-Кахаля подтвердили, что употребление традиционной испанской закуски улучшает состояние сердечно-сосудистой системы у здоровых людей. Отмечается, что включение деликатеса в рацион означает более разнообразное и сбалансированное питание, что положительно сказывается на здоровье, пишет noticia.ru.

Жир свиньи породы бельота, из которой делается иберийский хамон, на 55% состоит из олеиновой кислоты, которая способствует снижению уровня холестерина ЛПНП. Хамон содержит витамины группы B (B1, B2, B3, B6), и D, а также минералы: железо, цинк, кальций, фосфор и магний. К тому же хамон обладает антиоксидантными свойствами и замедляет старение, благодаря высокому содержанию витамина E.