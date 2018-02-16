Испанские ученые создали первый биобанк нейронов

Это должно помочь им в изучении и лечении психических заболеваний.

В действительности эти клетки являются еще незрелыми, хотя состоят из всех тех же самых компонентов и, что самое главное, находятся за пределами черепной коробки.

Ранее исследователи в данной области сталкивались с главной проблемой, заключавшейся в трудности забора образцов, который надо было осуществлять либо с применением трепанации черепа, либо путем еще более сложной процедуры, проводившейся под наркозом через нос. Теперь для этого достаточно сделать соскоб клеток, находящихся в обонятельной луковице, не причиняя пациенту какого-либо серьезного беспокойства. Вся процедура занимает считанные минуты и проводится под местной анестезией в виде спрея, благодаря чему удается достичь самого верха ноздри, пишет espanarusa.com.

Целью ученых является изучение процессов, происходящих в нейронах на биохимическом и молекулярном уровне при наличии какого-либо расстройства психики. Пока в биологическом банке есть 50 образцов, принадлежащим больным шизофренией и депрессией, а также постоянным потребителям каннабиса. Испанцы надеются, что таким образом удастся найти новые эффективные методы лечения расстройств и болезней, которыми в той или иной степени страдают до 25% населения.