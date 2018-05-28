Испанские ученые: женщинам лучше дается дегустация вина

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские ученые: женщинам лучше дается дегустация вина

Политехнический университет Мадрида провел исследование и пришел к заключению, что женщины обладают лучшими способностями к дегустации вина, чем мужчины.

В исследовании приняли участие 208 человек, которые вслепую дегустировали разные виды красного, белого и розового вина. Выяснилось, что мужчины показывали лучшие результаты, когда требовалось дать эмоциональную оценку после употребления вина, но значительно уступали женщинам, когда нужно было распознать вкус, пишет noticia.ru.

Также исследование показало, что люди в возрасте, в отличие от молодежи, менее требовательны к вину, или, по меньшей мере, получают удовольствие от любого вина.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

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