Испанские водители пренебрегают проблемами со зрением

Вторник, 10 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские водители пренебрегают проблемами со зрением

Более двух миллионов жителей Испании имеют проблемы со зрением.

70% испанских водителей признают, что не проверяют зрение перед дальними поездками.

Такие данные представлены в докладе о влиянии проблем со зрением на безопасность на дорогах, который был подготовлен в рамках совместной кампании Grupo Essilor, Международной автомобильной федерации, Испанского королевского автомобильного клуба и Cepsa.

Авторы проекта выразили обеспокоенность результатами исследования, отметив, что 90% информации водитель получает с помощь зрительного восприятия. Подчеркивается, что риски, связанные с плохим зрением, представляют собой проблему мирового масштаба, а в Испании она дополняется недостаточной сознательностью водителей, пишет noticia.ru.

В опросе приняло участие более 3 тысяч автолюбителей. Половина из них сообщили, что не проверяли зрение более года. Каждый третий не придает значения проблемам со зрением и не считает, что это может угрожать безопасности на дорогах. В то же время около 20% признают, что испытывали затруднения с распознаванием дорожных знаков, а треть респондентов столкнулись с замедленной реакцией по причине плохого зрения. Кроме того, 30% рассказали, что их зрение ухудшилось в последние годы.

60% испанских водителей носят очки или другие средства коррекции зрения, в большинстве своем это люди в возрасте 46-65 лет.

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