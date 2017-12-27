Испанские врачи нашли способ предотвращать развитие рака

Среда, 27 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Испанские врачи нашли способ предотвращать развитие рака

Испанские врачи нашли способ предотвращать развитие рака поджелудочной железы.

На базе мадридской больницы Hospital Ramón y Cajal было проведено первое в своем роде исследование, ставившее своей целью диагностику и предотвращение развития рака поджелудочной железы. Хотя это онкологическое заболевание является встречается не слишком часто - каждый год в Испании регистрируется не более 6500 новых случаев, по уровню смертности оно занимает третье место, а к 2020 году может стать вторым после рака легких. Это объясняется тем, что в 80% случаев оно диагностируется уже на поздних стадиях; начиная с этого момента, средняя продолжительность жизни составляет 6 месяцев, и только 3% больных живут более пяти лет.

Онкологи, работающие в Hospital Ramón y Cajal, выбрали 100 человек, подверженных наиболее высокому риску заболеть раком поджелудочной железы. Все они либо обладали геном, отвечающим за предрасположенность к этому заболеванию, либо имели близких родственников, которые скончались от него в недавнем прошлом. Пациенты находились под постоянным наблюдением, периодически проходили поджелудочную эхоэндоскопию, которая и выявила наличие у трех из них предраковых клеток, пишет espanarusa.com.

Поскольку современная медицина не знает ни одного метода иммунотерапии, способного победить данную опухоль, а хирургическое вмешательство является наиболее эффективным способом борьбы с ней, пациентам были сделаны соответствующие операции. Дальнейшее обследование показало, что все они полностью здоровы, тогда как при проведении операций по удалению уже сформировавшейся опухоли с последующей химиотерапией вероятность рецидива составляет 60%. Испанские врачи будут продолжать свои разработки в этом направлении, несмотря на то что на исследования рака поджелудочной железы с его высокой смертностью выделяется в 8 раз меньше средств, чем на борьбу с раком груди.

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