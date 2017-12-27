Испанские врачи нашли способ предотвращать развитие рака

На базе мадридской больницы Hospital Ramón y Cajal было проведено первое в своем роде исследование, ставившее своей целью диагностику и предотвращение развития рака поджелудочной железы. Хотя это онкологическое заболевание является встречается не слишком часто - каждый год в Испании регистрируется не более 6500 новых случаев, по уровню смертности оно занимает третье место, а к 2020 году может стать вторым после рака легких. Это объясняется тем, что в 80% случаев оно диагностируется уже на поздних стадиях; начиная с этого момента, средняя продолжительность жизни составляет 6 месяцев, и только 3% больных живут более пяти лет.

Онкологи, работающие в Hospital Ramón y Cajal, выбрали 100 человек, подверженных наиболее высокому риску заболеть раком поджелудочной железы. Все они либо обладали геном, отвечающим за предрасположенность к этому заболеванию, либо имели близких родственников, которые скончались от него в недавнем прошлом. Пациенты находились под постоянным наблюдением, периодически проходили поджелудочную эхоэндоскопию, которая и выявила наличие у трех из них предраковых клеток, пишет espanarusa.com.

Поскольку современная медицина не знает ни одного метода иммунотерапии, способного победить данную опухоль, а хирургическое вмешательство является наиболее эффективным способом борьбы с ней, пациентам были сделаны соответствующие операции. Дальнейшее обследование показало, что все они полностью здоровы, тогда как при проведении операций по удалению уже сформировавшейся опухоли с последующей химиотерапией вероятность рецидива составляет 60%. Испанские врачи будут продолжать свои разработки в этом направлении, несмотря на то что на исследования рака поджелудочной железы с его высокой смертностью выделяется в 8 раз меньше средств, чем на борьбу с раком груди.