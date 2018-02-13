Испанские застройщики активизируются в 2018 году

До конца года в стране начнется возведение 29 тысяч новых объектов, будет сдано более 10 тысяч, а на рынке окажется 32 тысячи, сообщает портал Idealista.

На долю таких гигантов, как Neinor Homes, Metrovacesa, Aelca и AEDAS Homes, придется почти половина новых объектов - около 15 тысяч. Самой активной в наступившем году будет компания Neinor, которая начнет строительство 5 тысяч новых объектов. Metrovacesa - на втором месте с 3800 объектами, пишет noticia.ru.