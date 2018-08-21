Испанские женщины умеют экономить

Как показало социологическое исследование, проведенное цифровой платформой Coinc среди 134 тысяч жителей Испании, у женщин в целом получается экономить значительно лучше, чем у мужчин. В среднем их накопления составляют 7052 евро, что на 786 евро больше, чем у сильной половины человечества. Только в одной возрастной категории – от 55 до 59 лет – мужчины оказались экономнее женщин, превосходя их по объему сбережений всего на 116 евро.

В возрасте от 35 до 39 лет различия между накоплениями, сделанными испанцами и испанками, практически отсутствуют, зато, перешагнув 60-летний рубеж, представительницы слабого пола отличаются повышенной бережливостью. Размер их сбережений достигает 12 000 евро, что на 1400 евро больше, чем у мужчин предпенсионного возраста, пишет espanarusa.com.

В 2017 году была зафиксирована существенная разница в плане финансовых накоплений и между испанскими автономными сообществами. Лучше всего экономят жители Наварры (13 700 евро в год), за которой следуют Страна Басков и Ла-Риоха – 13 480 и 13 260 евро соответственно. Меньше всего удается откладывать испанцам, проживающим в Эстремадуре, – 8490 евро.