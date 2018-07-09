Испанских родителей судят за то, что они не водили сына в школу

Понедельник, 09 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанских родителей судят за то, что они не водили сына в школу

Суд Жироны рассматривает дело о школьных прогулах.

Родители 14-летнего подростка будут обязаны выплатить по 3600 евро каждый за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Прокуратура сообщает, что мальчик на протяжении трех лет отсутствовал на большинстве занятий. Согласно отчету школы Sagrada Familia, которую ребенок посещал в 2013-2014 учебном году, он пропустил 60% уроков. Позже родители перевели его в школу Font de la Pólvora, где в 2014-2015 году он пропустил 78% занятий, а в 2015-2016 году - 91%. Эти данные попали в комиссию по прогулам, которая и обратилась в суд, пишет noticia.ru.

Родители заверяют, что не оставляли ребенка без присмотра, а попросту боялись отправлять его в школу из-за проблем со здоровьем. По их словам, у мальчика больное сердце, и из-за своего заболевания он может терять сознание и испытывает затруднения с дыханием. В то же время родители признали, что врачи никогда не говорили им о том, что подросток не может ходить в школу.

Защита представила медицинские документы о лечении и хирургических вмешательствах, которые пережил несовершеннолетний. Адвокаты подчеркнули, что пара исполняла свои родительские обязанности, но «чрезмерно опекала» сына. Подсудимые также отметили, что, кроме мальчика, у них еще двое детей, у которых никогда не было проблем с посещаемостью в школе.

Судебный врач сделал заключение о том, что заболевания подростка не представляют риска для жизни, и он может вести обычную жизнь при регулярных обследованиях.

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