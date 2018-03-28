Испанский бар будущего может стать полностью цифровым

Среда, 28 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский бар будущего может стать полностью цифровым

Испания занимает первое место в мире по числу баров на одного жителя страны.

Однако владельцы 70% из них незнакомы с современными технологиями и по-прежнему записывают заказ в блокноте, принимая оплату наличными. Тем временем в некоторых ресторанах США можно самостоятельно выбрать ингредиенты для пиццы, нажимая на их изображения на столе, в Великобритании заказы по домам развозят роботы, в Китае и Японии они же обслуживают клиентов, а в Австралии готовые блюда доставляют дроны, пишет espanarusa.com.

В Испании пока только McDonald's и Burger King установили в ряде своих заведениях сенсорные панели, на которых посетители могут сделать заказ, минуя очередь к кассе. Grupo Vips запустило в своей сети мобильное приложение, которое позволяет зарезервировать столик и попросить счет. Кроме того, в одном из отелей Ибицы есть ресторан, где можно заплатить... отпечатком пальца. Владелец другого заведения, расположенного на острове, предлагает своим клиентам надеть во время трапезы виртуальные очки, которые переносят в другое место, например, на берег моря, сопровождая это «путешествие» соответствующими запахами.

В Испании имеют место как минимум две причины, которые тормозят внедрение инноваций в ресторанный бизнес. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев ресторан является семейным предприятием, что не предполагает крупных инвестиций в долгосрочном периоде. Во-вторых, постоянные клиенты считают обслуживающий персонал многих баров добрыми знакомыми, с которыми можно обсудить последние новости, и потому отдают предпочтение живым людям, а не роботам.

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