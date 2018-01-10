Испанский бренд представил прозрачный свадебный комбинезон

Среда, 10 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский бренд представил прозрачный свадебный комбинезон

Бренд Pronovias, специализирующийся на свадебных платьях, представил новый наряд, который может использоваться для торжества - свадебный комбинезон.

Костюм был создан специально для испанской модели Кристины Педроче. Прозрачный комбинезон украшен 200 кристаллами Swarovski, а интимные места скрыты кружевами «шантильи». Над его созданием команда Pronovias трудилась более 244 часов, пишет noticia.ru.

Педроче предстала в оригинальном образе в новогоднюю ночь и поделилась снимками в экстравагантном  наряде на своей странице в Instagram, где у модели более 1,7 миллиона подписчиков.

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