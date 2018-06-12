Испанский энергетический стартап признан лучшим в Европе

Вторник, 12 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский энергетический стартап признан лучшим в Европе

В Испании придумали и запатентовали «умную» систему отопления.

Новый стартап получил название Plachterm. Уникальность системы состоит в том, что каждый плиточный элемент теплого пола имеет встроенные электронные «мозги», которые самостоятельно регулируют температуру, создавая в помещении разные температурные зоны. В пол также встроены датчики окружающей среды, которые позволяют работать автономно.

Эта инновационная система основана на алгоритме, который управляет отоплением в зависимости от потребностей и предпочтений пользователей. Разработчики также научили Plachterm обнаруживать в помещении людей, чтобы автономно и независимо настраивать оптимальную температуру, пишет espanarusa.com.

Недавно Plachterm получил награду StartUp Europe Awards как лучший энергетический стартап в Европе. Эта премия создана для стимулирования инновационной деятельности и поддержки европейского предпринимательства. Таким образом компаниям-участникам предоставляется возможность налаживать контакты друг с другом для обмена опытом и разработками.

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