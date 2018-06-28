Испанский фильм «Невидимая рука» победил в парижском конкурсе

Четверг, 28 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский фильм «Невидимая рука» победил в парижском конкурсе

Фильм испанского режиссера Давида Масиана «Невидимая рука» (La mano invisible) получил премию Университета Сорбонны.

Картина заняла первое место на конкурсе Dífferent! L'autre cinéma espagnol.

Жюри отметило, что фильм «представляет одновременно простое и сложное видение мира труда». Также судьи оценили то, как режиссер «использовал вымысел, чтобы критически задокументировать реальность», пишет noticia.ru.

Благодаря победе в конкурсе, Масиан получил приглашение дать мастер-класс в Сорбонне. 38-летний уроженец Мурсии снял еще семь картин, большинство из них - короткометражки.

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