Испанский фильм «Невидимая рука» победил в парижском конкурсе

Картина заняла первое место на конкурсе Dífferent! L'autre cinéma espagnol.

Жюри отметило, что фильм «представляет одновременно простое и сложное видение мира труда». Также судьи оценили то, как режиссер «использовал вымысел, чтобы критически задокументировать реальность», пишет noticia.ru.

Благодаря победе в конкурсе, Масиан получил приглашение дать мастер-класс в Сорбонне. 38-летний уроженец Мурсии снял еще семь картин, большинство из них - короткометражки.