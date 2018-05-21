Испанский хирург призвал туристов не прыгать с балконов

Понедельник, 21 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский хирург призвал туристов не прыгать с балконов

На Балеарских островах получил особое распространение «балконинг».

Это экстремальное времяпровождение, которое уже стало причиной гибели нескольких человек.

Испанский хирург Хуан Хосе Сегура Сампедро вместе со своими коллегами из больницы Son Espases при Университете Балеарских островов провел исследование о травмах, связанных с «балконингом», который может включать прыжки по балконам или с балкона в бассейн.

Выяснилось, что 61% пострадавших - британцы, средний возраст которых составляет 24 года. При этом 97% - мужчины, а в 95% случаев экстремалы находились под воздействием алкоголя, пишет noticia.ru.

Британские власти, обеспокоенные этим явлением, запустили кампанию по предотвращению несчастных случаев. Как сообщает медик в видеоролике, снятом при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Соединенного Королевства, ежегодно к нему поступает 10-15 британцев с черепно-мозговыми травмами или повреждениями позвоночника. По словам врача, самый распространенный сценарий включает двадцатилетних молодых людей, которые развлекаются и пьют больше, чем следует, а после занимаются опасными вещами, залезают на балконы, падают с них и получают травмы на всю жизнь.

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