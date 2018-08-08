Испанский инженер создал эскалатор для рыб

Среда, 08 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский инженер создал эскалатор для рыб

Инженер из Оренсе, глубоко обеспокоенный проблемой вымирания рыб в испанских реках.

По этому он сконструировал механизм, который позволяет рыбам безопасно преодолевать во время миграции, нереста или метания икры дамбы и другие препятствия.

Система получила название «Лестница для рыб». Конструкция была удостоена первой премии 46-го Международного салона изобретений в Женеве, пишет noticia.ru.

Автор идеи Мануэль Энрике Посада с горечью отмечает, что с 1950-х годов, когда началось активное строительство дамб в Испании, популяция рыб во многих реках сократилась, а некоторые виды, например, лосось, находятся под угрозой исчезновения.

Механизм основан на использовании архимедового винта. Он не только позволяет рыбам беспрепятственно пересекать трудные участки, но в то же время вырабатывает электроэнергию, что делает его автономным. «Лестница» работает в обоих направлениях, и такие рыбы, как лосось, смогут с ее помощью подниматься вверх по течению, а угорь – спускаться вниз по реке. Продажа излишков вырабатываемой энергии позволит покрыть затраты на установку оборудования.

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