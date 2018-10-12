Испанский Конгресс требует отставки министра юстиции

Пятница, 12 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский Конгресс требует отставки министра юстиции

Испанский Конгресс на пленарном заседании принял предложение ходатайствовать об отставке министра юстиции Долорес Дельгадо.

Решение было принято большинством, благодаря голосам депутатов, представляющих Народную партию и партию Ciudadanos, в то время как коалиция Unidos Podemos воздержалась. «За» проголосовало 166 парламентариев, «против» – 91 депутат, пишет noticia.ru.

В тексте документа говорится о «немедленной отставке министра юстиции». По мнению инициаторов такой меры, Дельгадо не может занимать свой пост после того, как были обнародованы дискредитирующие ее записи разговора с бывшим комиссаром полиции Хосе Вильярехо.

Председатель правительства Педро Санчес имеет право отстранить Дельгадо, но решение Конгресса не является для него обязательным.

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