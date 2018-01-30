Испанский король празднует 50-летний юбилей

Вторник, 30 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский король празднует 50-летний юбилей

Королю Испании Фелипе 30 января исполняется 50 лет.

Фелипе взошёл на испанский престол 19 июня 2014 года. Его правление отмечено повышением прозрачности и модернизацией королевского дома. Он сократил число формальных членов «королевской семьи» до шести человек и запретил им работать на частные компании и получать дорогостоящие подарки. Приход Фелипе VI к власти также ознаменовал активизацию Испании на международной арене. За 3 года испанский король совершил более 30 официальных визитов и трижды выступил в ООН, пишет noticia.ru.

За этот период дону Фелипе также пришлось столкнуться с различными вызовами: от отречения от престола его отца короля Хуана Карлоса I до каталонского кризиса в прошлом году.

Круглая дата совпадает с важным политическим событием: в четверг каталонский парламент соберётся на пленарное заседание по поводу формирования нового правительства автономной области и вступления в должность его председателя.

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