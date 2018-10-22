Испанский король прокатился в метро Мадрида

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский король прокатился в метро Мадрида

По случаю столетнего юбилея метро Мадрида 17 октября король Испании Фелипе VI совершил поездку на одном из поездов.

Монарха сопровождала министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, глава Мадридского сообщества Анхель Гарридо, советница по транспорту Росалия Гонсало, генеральный директор столичного метрополитена Борха Карабанте, а также восемь сотрудников метро. Этой поездкой Фелипе VI  начал серию мероприятий, приуроченных к столетию запуска первой линии, которую открыл его прадед король Альфонсо XIII.

Дон Фелипе зашел в метро на станции Sol около 11:30, воспользовавшись проездным билетом Multi. На платформе линии 1 король прождал около 10 минут, пока приехал нужный поезд, под удивленные взгляды пассажиров. Десятки человек столпились в разных точках вестибюля станции, чтобы сфотографировать главу государства. Для большинства появление Фелипе VI стало неожиданностью,  хотя некоторые специально приехали, чтобы посмотреть на короля вживую, пишет noticia.ru.

Первый вагон прибывшего поезда был зарезервирован для короля и его спутников, Несмотря на меры безопасности, несколько обычных пассажиров случайно оказались в вагоне вместе с высокопоставленными лицами.

Король проехал 12 станций и вышел на Chamartín, где поприветствовал сотрудников метро и представителей профсоюзов, после чего посетил выставку, посвященную истории метрополитена. Он также был запечатлен на коллективной фотографии со 120 работниками компании.

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