Испанский министр видит в мигрантах «свежую кровь»

Среда, 01 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский министр видит в мигрантах «свежую кровь»

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Европа нуждается в мигрантах, чтобы компенсировать низкий уровень рождаемости.

По мнению министра, понятие «массовой миграции» растиражировано и преувеличено. Свое видение проблемы министр осветил в беседе с журналистами после встречи в Мадриде со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.

По словам Борреля, в Европе сложная демографическая ситуация и ей грозит старение. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства отметил, что стоит разнообразить генофонд «свежей кровью», пишет noticia.ru.

Испанский путь в Европу становится самым популярным среди мигрантов. По данным Международной организации по миграции, около 21 тысячи мигрантов прибыло в Испанию с начала года, при этом более 300 из них погибли в попытке добраться до берега. Коме того, несколько сотен нелегалов сумели перебраться через сухопутную границу Испании во время штурма.

Боррель признал, что подобные факты и события шокируют общественность, вызывая страх и неприязнь к иммигрантам.

В то же время министр провел параллель с Иорданией, где число сирийских беженцев составляет 1,3 млн.

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